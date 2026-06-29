Chuvas voltam à Região Sul com possibilidade de queda de granizo

No Sudeste, a previsão indica maior presença de nebulosidade, com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas seguirão elevadas no interior do país, enquanto o Sul poderá registrar frio intenso e ocorrência de geada nesta segunda-feira (29).

Sul

Já no Rio Grande do Sul, após a passagem da frente fria, as temperaturas entrarão em declínio, com possibilidade de formação de geada, sobretudo na porção sul do estado.

As temperaturas mínimas deverão ficar em torno de 2 graus Celsius (°C), com destaque para áreas das serras Gaúcha e Catarinense. Por outro lado, as temperaturas máximas apresentarão elevação gradual ao longo do período, podendo atingir cerca de 25°C em Umuarama, no noroeste do Paraná.

Sudeste

As temperaturas mínimas deverão ficar em torno de 10°C, com destaque para o Sul de Minas. Já as temperaturas máximas poderão atingir cerca de 35°C no Norte de Minas.

Norte

As temperaturas mínimas deverão ficar em torno de 21°C. As maiores temperaturas máximas da região são previstas para o Tocantins, podendo atingir 34°C em Araguaína.

Nordeste

As temperaturas mínimas deverão ficar em torno de 15°C, com destaque para Vitória da Conquista, na Bahia. Já as temperaturas máximas poderão atingir cerca de 35°C, no interior do Piauí.

Centro-Oeste

O tempo ficará estável em grande parte dos estados. A exceção será o sul de Mato Grosso do Sul, onde há previsão de pancadas de chuva isoladas em razão da circulação atmosférica em médios e altos níveis.

As temperaturas mínimas deverão variar entre 16°C e 18°C no sul de Mato Grosso do Sul. Já as temperaturas máximas poderão atingir níveis próximos de 34°C no norte do Centro-Oeste.