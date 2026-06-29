Rodoviários do Rio entram em greve por tempo indeterminado

Eles pedem o que o piso do motorista seja de R$ 4 mil e do motorista de ônibus articulado (BRT), R$ 5 mil. Os rodoviários também reivindicam um vale alimentação de R$ 1000,00 e o benefício do plano de saúde.

Decisão judicial determinou que 50% da frota esteja circulando nos horários de pico. Segundo o Rio Ônibus, no momento, 860 ônibus estão circulando pela cidade.

Os consórcios informaram que fazem um apelo a todos os motoristas e demais rodoviários para que compareçam às suas garagens, para que a normalidade do serviço seja restabelecida o quanto antes.

Na terça-feira (30) de manhã, haverá nova audiência de conciliação e nova assembleia dos rodoviários está marcada para depois da audiência.