MEC Livros oferece mais 7,8 mil obras em inglês e espanhol

O objetivo é ampliar o acesso gratuito dos brasileiros a diferentes tradições literárias e culturais.
O acervo
Entre as 7.832 publicações incorporadas, o MEC destaca de clássicos da literatura da língua inglesa a sucessos contemporâneos.Entre os autores disponíveis estão William Shakespeare, Virginia Woolf, George Orwell e Emily Brontë, em inglês; e Gabriel García Márquez, Federico García Lorca e Teresa Orbegoso, em espanhol
.
Além das obras em língua estrangeira, as novas incorporações incluem títulos em português, de diversos gêneros, publicados por editoras como HarperCollins Brasil, Fósforo, L&PM, Peirópolis, Ciranda, Callis e Hedra.
Aprendizagem de idiomas
O MEC aponta que a disponibilização de mais 7,8 mil livros em inglês e espanhol fortalece a aprendizagem de línguas estrangeiras já oferecida pela plataforma, de forma gratuita.
A ferramenta recém-lançada está disponível em versão web e aplicativo e oferece cursos com método de ensino estruturado para possibilitar o aprendizado autônomo das duas línguas, organizados do nível básico (A1) ao avançado (C2).Ao todo, são cerca de 800 aulas já disponíveis
, distribuídas em módulos que combinam conteúdos, exercícios de fixação e atividades de gamificação.
Atualmente,a plataforma reúne mais de 212 mil usuários ativos em todo o país
.