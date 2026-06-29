Defesa Civil alerta para chances de inundações no norte do RS

São esperadas chuvas intensas e volumosas, de acordo com o órgão.

Tempestades

Além disso,

O governo local, diante da previsão, informou que mobilizou equipes e recursos da Defesa Civil estadual para atuar de forma preventiva.

Segundo o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, a operação vai contar com duas equipes técnicas do Departamento de Gestão de Desastres, um caminhão-pipa e um caminhão de logística humanitária com cestas básicas, kits de higiene e limpeza, cobertores, colchões e geradores de energia para ações suplementares.

Quando as previsões indicam risco, nossa prioridade é estar no local antes que a situação se agrave. Isso permite oferecer apoio mais rápido às comunidades e fortalecer a capacidade de resposta dos municípios, destacou o oficial.

A iniciativa integra ações de monitoramento, planejamento, logística e atuação coordenada entre estado e municípios para "proteger vidas e reduzir os impactos de eventos climáticos extremos".



