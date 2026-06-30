Prazo para alistamento militar obrigatório termina nesta terça-feira

Para se alistar, é preciso ter cadastro na plataforma de serviços digitais do governo federal - o Gov.br - e se inscrever no site Alistamento Online. Se não tiver acesso à internet ou preferir fazer o alistamento presencialmente, o interessado deve se dirigir a uma Junta de Serviço Militar (JSM).

São exigidos os seguintes documentos:

certidão de nascimento ou casamento

carteira de identidade ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

comprovante de residência recente.

Caso convocado, o candidato fará exames médicos e odontológicos, testes de aptidão física e entrevistas sobre habilidades e interesse em servir. Após essa etapa, passará por seleção complementar designada por uma das três Forças Armadas Exército, Marinha ou Aeronáutica até ser incorporado e receber a matrícula.

O jovem do sexo masculino pode sofrer sançõe se perder o prazo de alistamento. Será necessário pagar multa e regularizar a situação militar em uma junta militar, para que não sofra restrições, como ficar impedido de: