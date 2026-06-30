Estado de SP registra crescimento de casos de feminicídios em 2026

Nesse período

. Grande parte dessas mortes ocorreram no interior, com 85 notificações. Os dados foram divulgados na tarde de hoje (30) pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo.

O feminicídio é todo assassinato de mulher caracterizado por violência doméstica ou familiar ou que ocorre por menosprezo e discriminação à condição de mulher.

Considerando-se apenas o mês de maio, no entanto, houve queda nos casos de feminicídio, que passaram de 26 para 18 notificações na comparação com o mesmo mês do ano passado. A redução foi mais expressiva nos municípios do interior do estado, que passaram de 15 ocorrências para nove.

Para a delegada Cristiane Braga, que coordena as Delegacias de Defesa da Mulher do estado de São Paulo, é preciso incentivar as pessoas a denunciar a violência doméstica e familiar.

O feminicídio normalmente é o último estágio de uma sequência de violências que, muitas vezes, já vinha sendo praticada contra a mulher. Se não há denúncia, não temos como saber que há um problema ali, disse em nota.

Estupros

Homicídios e latrocínios

No acumulado do ano, entre janeiro e maio, o estado somou 970 ocorrências, o menor patamar da série e a primeira vez que o indicador ficou abaixo de mil casos durante esse intervalo.

A redução consistente dos índices criminais em São Paulo é resultado direto de uma atuação orientada por dados, disse, em nota, o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves. Intensificamos o combate ao crime organizado em todas as regiões, ampliamos o uso de tecnologia e fortalecemos o trabalho integrado das polícias.

Quanto aos latrocínios os chamados roubos seguidos de morte, eles se mantiveram estáveis no resultado do mês, com sete ocorrências, mesmo número registrado em maio do ano passado.