Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.025 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (30).

95 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 13.278,38 cada

3.679 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 565,18 cada

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Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.