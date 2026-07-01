PF deflagra 3ª fase de operação que apura desvio de recursos públicos

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (1º) a terceira fase da Operação Rent a Car, denominada

. O objetivo é aprofundar investigações relacionadas à prática de peculato, lavagem de dinheiro, fraude processual e organização criminosa.

Ainda segundo a PF, as investigações apontam indícios de possível esquema envolvendo agentes públicos, particulares e pessoas jurídicas utilizadas para dar aparência de legalidade à movimentação de recursos públicos.

Há também indícios de possíveis tentativas de ocultação ou alteração de provas, o que pode caracterizar fraude processual, completou a nota.