Empresários atacam PEC 6x1 no Senado; sindicatos e governo defendem

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de 6x1, em audiência pública no plenário da Casa. A PEC completou mais de um mês travada na mesa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Empresários dos setores do comércio, dos transportes e da indústria e senadores da oposição criticaram a PEC, alegando que a proposta eleva custos do trabalho e prejudica a economia.
Os líderes patronais defendem que a jornada seja definida por negociação direta entre empregados e empregadores, e não por mudança legislativa.Os representantes de centrais sindicais e do governo federal ponderam que os custos da PEC para economia são pequenos, semelhantes a um aumento de salário mínimo.
Para os defensores da proposta, os trabalhadores estão exaustos da escala 6x1 e precisam de mais tempo para família, estudos e lazer.