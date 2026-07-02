PF deflagra 5ª fase de operação que investiga lavagem de dinheiro

Ainda de acordo com a PF, a Corte determinou também o sequestro de bens e valores até o montante de cerca de R$ 22 milhões.
A ação se insere no contexto da decisão do STF sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635/RJ, conhecida como ADPF das Favelas
A atual fase da investigação foi deflagrada a partir da análise de documentos apreendidos que revelaram uma contabilidade paralela voltada à lavagem de capitais, além de registros de supostos pagamentos indevidos e doações eleitorais irregulares, destacou a nota.
, que determinou que a corporação conduza investigações sobre a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade no estado e suas conexões com agentes públicos.
Quarta faseNa quarta fase da operação, deflagrada em maio, o deputado estadual Thiago Rangel (Avante) foi preso.
O objetivo da ação era desarticular suposta organização criminosa que aplicava fraudes em procedimentos de compra de materiais e aquisição de serviços, como obras para reformas, no âmbito da Secretaria de Educação do estado.
À época, a PF encontrou mensagens com menções a atos violentos no celular do parlamentar. Durante as investigações, a corporação interceptou, com autorização judicial, conversas entre o deputado e outros acusados de pertencer ao suposto esquema de desvios.