Da feira ao gelato: sabores da Amazônia movimentam bioeconomia

Quando a chuva finalmente dá uma trégua em Santarém, no Pará, os clientes começam a aparecer na Boto Gelato, estabelecimento na região central que vende sorvetes artesanais à base de produtos da Amazônia.
É maio, época popularmente conhecida como inverno na Região Norte, por causa das tempestades frequentes e sensações térmicas mais amenas.
A gerente comercial Eloísa Bento trabalha do outro lado da cidade, mas é uma das que não perdem a chance de comprar uma casquinha quando o tempo permite.
Tem muito sabor artificial por aí. Só aqui tem sabores bem regionais, que trazem memórias de infância. Você prova o cupuaçu e lembra de quando era criança, cortava a fruta, chupava o caroço. O açaí também. Qual paraense não gosta de açaí? E o sabor daqui é o da fruta de verdade, explica Eloísa.