Da feira ao gelato: sabores da Amazônia movimentam bioeconomia

O Treme Treme, por exemplo, mistura maracujá, pimenta, cupuaçu e jambu. Leva esse nome pela sensação de ardência que provoca na boca. O Carimbó, que homenageia a música e a dança tradicional da região, tem tapioca, doce de cupuaçu, flocos de coco, nibs de cacau e castanha-do-pará.

O gelato tem a preocupação de ser um produto mais artesanal, com ingredientes frescos. Então, posso oferecer textura, sabor, viscosidade, cremosidade, derretimento, o que faz toda a diferença no sabor do produto, detalha Tiago.

Gosto muito de observar a reação das pessoas que não são habituadas com os sabores daqui. E aí, quando elas provam um gelato com castanha-do-pará, é sempre: Meu Deus, não é que é bom?. Como assim, bom? Isso aqui é ótimo, é melhor do que pistache, brinca.

Sobremesas à base de pistache tornaram-se comuns no Brasil nos últimos anos, mas levam um ingrediente essencialmente estrangeiro.

Os dados são de 2024, do World Integrated Trade Solution (WITS), uma plataforma do Banco Mundial.

divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) em 2024

Em números absolutos, foram mais de 30 mil toneladas, segundo o levantamento Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (Pevs).



