Professores da Uerj suspendem greve, após três meses de paralisação

A paralisação dos professores da Uerj começou em 25 de março.

A finalidade é chegar a um consenso com o governo do estado sobre o fim da paralisação dos técnicos administrativos, em greve há três meses.

Docentes

Os professores conquistaram as principais reivindicações, como o pagamento das duas parcelas restantes da Lei estadual 9.436/2021, a majoração do auxílio-alimentação para R$ 1,5 mil, a garantia de investimentos na infraestrutura da Universidade pelo Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), a incidência do triênio na Dedicação Exclusiva, além do adicional de desenvolvimento funcional, principal pagamento para o retorno das atividades.

Para o presidente da Associação dos Docentes da Uerj, Gregory Magalhães, o fim da greve não representa o fim da luta, ainda há mais conquistas.