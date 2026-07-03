Rio intensifica ações para enfrentar impactos do El Niño

O fenômeno El Niño deve provocar no estado do Rio temperaturas acima da média histórica, ondas de calor mais frequentes, períodos de estiagem alternados com chuvas intensas, aumento do risco de incêndios florestais e pressão sobre os sistemas de abastecimento de água e energia já no segundo semestres deste ano. Diante desse cenário, o governo estadual vem fortalecendo ampla rede de monitoramento, prevenção e resposta, envolvendo diferentes secretarias e órgãos estratégicos para reduzir riscos e proteger a população.

As ações são coordenadas de forma integrada pela Secretaria estadual de Defesa Civil, que mantém vigilância permanente da evolução do fenômeno por meio do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que opera 24 horas por dia.

Paralelamente, o Corpo de Bombeiros já colocou em ação a Operação Extinctus 2026, plano estratégico de prevenção e combate a incêndios florestais durante o período de estiagem, com mobilização de equipes especializadas, monitoramento das áreas mais suscetíveis ao fogo e emprego de recursos terrestres e aéreos.

Com base em análises técnicas sobre os possíveis efeitos do El Niño no Sudeste e no Rio de Janeiro, a Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade vem desenvolvendo ações integradas para fortalecer o monitoramento climático e hidrológico, proteger os sistemas de abastecimento de água, ampliar a prevenção a incêndios florestais e reforçar a preparação dos municípios mais vulneráveis. O trabalho envolve o acompanhamento das condições da Bacia do Paraíba do Sul, uma das principais preocupações para o abastecimento hídrico do estado.

O Centro de Gerenciamento de Riscos e Emergências em Energia está concluindo um Plano de Contingenciamento Setorial voltado à prevenção e resposta a eventos climáticos que possam afetar o fornecimento elétrico. Desenvolvido em conjunto com as concessionárias de energia, Light, Enel e Energisa, o plano integra o Sistema Estadual de Gerenciamento de Crises e busca aumentar a resiliência da infraestrutura energética, garantindo maior capacidade de resposta diante de situações de estiagem, ondas de calor ou tempestades severas.

A companhia inaugurou recentemente o Centro de Monitoramento Ambiental, que utiliza sensores, drones, câmeras de alta tecnologia e acompanhamento em tempo real das principais bacias hidrográficas do estado.

Entre as iniciativas estão o monitoramento de excesso de calor, chuvas intensas e riscos ambientais. além de painéis que permitem acompanhar diariamente as condições climáticas e seus impactos sobre a população.