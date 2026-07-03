Polícia Federal faz operação para conter lavagem de dinheiro do PCC

Os investigados são os mesmos que sofreram sanções do governo dos Estados Unidos esta semana: dois cidadãos brasileiros e três empresas, todos acusados de atuar em conjunto com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo informações da PF, os investigados movimentam recursos por meio de transferências de criptoativos, transporte de valores, operações bancárias vultosas e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.

A Justiça determinou ainda o sequestro de bens e valores dos investigados. Cerca de R$ 10,4 bilhões foram bloqueados.