Turismo comunitário no Tapajós protege territórios e tradições locais

Do terraço de casa, o casal de indígenas Dórisson Borari e Maria Munduruku têm uma vista privilegiada para o Rio Tapajós, o Lago Verde, a Ponta do Marataí e a Ilha do Amor. Esta última, a principal atração de Alter do Chão, vila do município de Santarém, no Oeste do Pará. Em vez de guardar o espaço apenas para si, eles decidiram transformá-lo em hospedagem e compartilhar a experiência com os turistas.
Criada em 1997, a Pousada do Mingote orgulha-se de ser a mais antiga em atividade na região.
Temos conseguido manter nossas raízes valorizando as riquezas que temos na natureza, cultura, culinária e história, diz Dórisson Borari.
Ele conta que a família segue com a tradição dos diferentes povos que moram há tempos na região.
"Primeiro, havia os nômades. Depois, vieram outros povos como os Borari, que encontraram aqui um lugar abençoado, que supria tudo o que precisavam e decidiram ficar, completa.
Para acolher os visitantes, a pousada investiu em mudanças estruturais e elementos decorativos que pudessem evidenciar as tradições locais. Isso pode ser visto nos objetos que ficam nos corredores e em outras áreas comuns.