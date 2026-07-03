CNU2: publicada classificação final de aprovados em vagas imediatas

A homologação contempla a classificação final dos candidatos habilitados tanto às vagas imediatas e como da lista de espera de cargos submetidos à Fase 5, à Fase 6 e à segunda etapa do certame.

Os resultados são apresentados por órgão, cargo ou especialidade, número de inscrição, nome do candidato, notas correspondentes à etapa aplicada, nota final ponderada, classificação na ampla concorrência e nas modalidades de concorrência afirmativa, além da situação no cargo ou especialidade.

Próximos passos

A partir da classificação final das carreiras do CNU 2, os órgãos e entidades responsáveis podem realizar os procedimentos administrativos necessários ao preenchimento das vagas.

A relação completa dos candidatos aprovados poderá ser consultada página eletrônica do CNU2 na Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela execução do concurso.

Para ocorrer a posse no cargo público, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) destaca que devem ser observadas a ordem de classificação, a existência de vagas, respeito e à adequação orçamentária e financeira, ou seja, previsão de dinheiro no orçamento público para pagar esses novos salários a.

Entre os requisitos legais para a posse, o cidadão também deve comprovar que cumpre todas as exigências do cargo, entre elas: ter a idade mínima prevista no edital, apresentar o diploma exigido, estar em dia com as obrigações eleitorais/militares e passar na perícia médica oficial.

Fases do CNU concluídas

fase 5 corresponde à investigação social e funcional, de caráter eliminatório. Entre os cargos submetidos à fase 5, está o de analista técnico de justiça e defesa, com qualquer área de formação.

fase 6: voltada exclusivamente para as carreiras específicas que, por força de lei ou exigência do cargo, demandam uma avaliação de habilidades orais e defesa de trajetória acadêmica/profissional (memorial);

segunda etapa: curso de formação profissional específica para algumas carreiras. A fase é eliminatória e classificatória. Estão aqui cargos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Agência Nacional do Cinema (Ancine), nos blocos temáticos 3, 4 e 6.

seguridade social: saúde, assistência social e previdência social;

ciência, dados e tecnologia;

engenharia e arquitetura;

desenvolvimento socioeconômico; e

justiça e defesa.

CNU 2

Os cargos públicos foram agrupados em nove blocos temáticos. Os cargos de cada bloco puderam ser escolhidos conforme a ordem de preferência indicada no momento da inscrição do candidato.

Conforme previsto nos percentuais da lei, o concurso unificado fez reserva de vagas para pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas.

O Ministério da Gestão ainda adotou o mecanismo de equiparação de gênero, com o objetivo de garantir que o número de mulheres aprovadas para a fase discursiva fosse proporcional ao de candidatos homens.

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