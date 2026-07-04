Marinha emite alerta de ressaca no Rio com ondas de 2,5 metros

Para este sábado, a temperatura entrará em declínio. O Sistema Alerta Rio, da prefeitura, prevê chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia e a temperatura máxima ficará em torno dos 26ºC.

Os frequentadores das praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros e evitar se aproximar da orla, devido as bandeiras vermelhas colocadas pelo Corpo Marítimo de Salvamento, indicando sinal de perigo no mar, devido às fortes ondas e correntes marítimas.

O Grupamento Marítimo de Salvamento montou um esquema especial para evitar que os banhistas tentem entrar no mar.

A previsão, devido a entrada de ventos úmidos do oceano, o céu estará nublado a parcialmente nublado, e há previsão de chuva fraca isolada no período da madrugada e pela manhã. Os ventos estarão moderados. As temperaturas vão oscilar entre a mínima de 15ºC e a máxima de 25ºC.