Inmet alerta para chuva intensa em cidades do Nordeste e do Norte

O alerta amarelo é o de menor gravidade utilizada pelo Inmet e indica situação de perigo potencial.

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Queda de temperatura

Já para os estados de

. Segundo o instituto,

Na capital paulista, a temperatura máxima hoje não deve passar dos 17°C e a mínima é estimada em 13°C à noite. Por causa disso, a Defesa Civil da Cidade de São Paulo decretou estado de atenção para baixas temperaturas.

O Inmet também emitiu alerta amarelo para declínio de temperatura nos estados de Rondônia, do Amazonas, de Mato Grosso e do Acre.