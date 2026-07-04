Inea interdita área de extração ilegal de minério no estado do Rio

A equipe encontrou na Rua Sabará, distrito de Inoã, um trecho com desmatamento; corte de talude com riscos de queda de moradias vizinhas; e extração ilegal de minério em trecho de 17.886 metros quadrados.

Os infratores ambientais também foram conduzidos à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, onde prestaram depoimento e foram autuados por crime ambiental.

Desmatamento, erosão, modificação da paisagem e assoreamento de rios são alguns dos prejuízos ambientais causados pela extração mineral, quando realizada de forma irregular.