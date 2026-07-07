Site lançado por ONGs atualiza informações sobre caso Dom e Bruno

. O Observatório dos Povos Indígenas Isolados (Opi) também está entre os idealizadores do projeto, batizado de Defensores do Javari.

Bruno Pereira era pessoa de confiança dos indígenas da região e atuava em conjunto com a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja). Ele estruturou a Equipe de Vigilância da Univaja (EVU), responsável por identificar pontos de vulnerabilidade e capacitar indígenas para fazer a segurança das comunidades.

Dom Phillips estava em viagem pelo território com o propósito de escrever um livro, que, com sua morte, foi finalizado por seus amigos.

Pela gravidade do caso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi acionada, a fim de provocar respostas ágeis das autoridades brasileiras na área.