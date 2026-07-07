Moraes dá 10 dias para PF ouvir Flávio em caso de calúnia contra Lula 

Pela decisão,

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No mês passado, a PF afirmou, em relatório enviado ao Supremo, haver indícios concretos de que Flávio praticou calúnia contra Lula em decorrência de postagens feitas na rede social X em 3 de janeiro.

Nas publicações, o senador atribuiu ao presidente crimes como tráfico de drogas, apoio a terroristas, fraude eleitoral e lavagem de dinheiro. Uma das postagens, por exemplo, faz uma associação entre Lula e Nicolás Maduro, ex-ditador da Venezuela.

Relator do processo,

ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS à Polícia Federal para que proceda à oitiva do investigado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, escreveu Moraes na decisão desta terça.

Instado a se manifestar,