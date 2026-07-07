Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 45 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.028 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (7).

61 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 29.711,79 cada

4.012 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 744,64 cada

Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.