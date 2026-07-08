CNU 1: portarias autorizam nomeações de aprovados para 159 vagas

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A Portaria MGI nº 5.566/2026 autoriza a nomeação de 118 aprovados para o cargo de analista em tecnologia da informação, de nível superior. E a de número 5.567/2026 a nomeação de 41 aprovados no cargo de analista técnico de políticas sociais, também de nível superior.

De acordo com o Ministério da Gestão,

CNU 1

O Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2024 ofereceu, inicialmente, 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos do governo federal. As oportunidades foram para nível médio e superior de escolaridade.

O processo seletivo foi estruturado em oito blocos temáticos, sendo sete de nível superior e somente um deles de nível intermediário.

Ao todo, mais de 2,14 milhões de pessoas se inscreveram no certame, porém houve abstenção de 54,12% e teve o registro de 970 mil candidatos que, efetivamente, fizeram as provas do chamado Enem dos concursos.