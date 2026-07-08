Inscrições de gestores para formação em tempo integral vão até dia 16

Os secretários de Educação, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios devem indicar, e confirmar, entre esta quinta-feira (9) e a próxima (16) os gestores e coordenadores pedagógicos das escolas para a Formação Continuada 2026 de escolas de tempo integral.

No caso dos estados, do Distrito Federal e de municípios de maior porte, as

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A iniciativa de educação continuada de profissionais da educação tem o objetivo de apoiar a qualificação e a reformulação dos Projetos Político-Pedagógicos (PPPs) das escolas.

Vagas

As vagas para formação foram distribuídas conforme o maior número de matrículas em tempo integral em cada rede de ensino, a quantidade de escolas e, também, foram considerados os critérios regionais.

Nesta primeira edição da formação,

com maior quantitativo de matrículas em tempo integral, bem como todas as redes estaduais e do Distrito Federal.

Inscrição

As informações sobre o curso serão encaminhadas para as secretarias de Educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,

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Os endereços eletrônicos devem estar registrados no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (Simec).

A mensagem do governo tem orientações sobre o processo de inscrição e o link de acesso ao sistema de inscrições.

Antes de indicar os gestores e coordenadores pedagógicos, as secretarias de Educação deverão conferir a lista de escolas elegíveis no sistema Simec, disponível na Página do Programa Escola em Tempo Integral no Portal do MEC.

O secretário de Educação deverá indicar oficialmente um articulador para confirmar os nomes dos os gestores escolares e coordenadores pedagógicos que farão o curso.

Após a indicação,

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Os textos chegarão nos e-mails dos contemplados.

O MEC recomenda que os selecionados para a formação continuada acompanhem regularmente a caixa de entrada das mensagens e verifique também a pasta de lixo eletrônico para não perder as notificações oficiais.