Região Sul tem previsão de frio intenso para os próximos dias

A passagem de uma frente fria pela Região Sul do Brasil vai derrubar as temperaturas nos próximos dias
. Algumas capitais, como Curitiba, já tiveram frio intenso nesta última madrugada, com mínima de 3ºC.A frente fria avança para a Região Sudeste, mudando o clima também em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Veja como ficam os termômetros nas capitais do Sul e do Sudeste
Porto Alegre (RS)
Na madrugada desta quarta-feira (8), Porto Alegre teve temperatura mínima de 5ºC.Para esta quinta-feira (9), a mínima esperada é de 6ºC, com máxima de 18ºC
, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Na sexta-feira (10), a mínima é de 10ºC e máxima de 16ºC. O mesmo acontece no sábado (11).
No domingo, a mínima será de 10ºC e máxima de 18ºC.Não há previsão de chuva para esta semana.
Curitiba (PR)
A capital do Paraná teve na madrugada desta quarta-feira a mínima de 3ºC, com máxima de 18ºC.Na madrugada desta quinta (9), a previsão do Inmet é de mínima de 7ºC com máxima de 22ºC.
Para sexta-feira, a mínima é de 8ºC e máxima de 20ºC. No sábado (11), a mínima chega a 10ºC e a máxima será de 21ºC.
Domingo (12) terá mínima de 11ºC e máxima de 18ºC.Não há previsão de chuva para todos esses dias.
Florianópolis (SC)
A capital de Santa Catarina teve mínima de 8ºC nesta quarta. A máxima chegou a 17ºC.A temperatura cai ainda mais nesta quinta-feira em Florianópolis, com mínima de 5ºC e máxima de 19ºC.
Na sexta, a mínima sobe para 10ºC, com máxima de 20ºC.
Sábado, a mínima será de 12ºC, a máxima chega a 19ºC. No domingo, a mínima será de 13ºC, com máxima de 21ºC.Não há chuva prevista para a região.
São Paulo (SP)
A capital paulista também terá madrugadas frias. Nesta quinta-feira, a mínima será de 11ºC e a máxima atinge 22ºC.Na sexta (10), a mínima prevista é de 13ºC e a máxima será de 25ºC.
No sábado a mínima e a máxima serão iguais às de sexta. No domingo, os termômetros marcarão mínima de 15ºC e máxima de 23ºC.Não há previsão de chuva para SP.
Rio de Janeiro (RJ)
A frente fria também levará ar frio para as madrugadas do Rio de Janeiro. A madrugada desta quinta-feira terá mínima de 16ºC e máxima de 26ºC.
Na sexta, a mínima será a mesma, mas a máxima chegará a 28ºC.
Sábado (11), a temperatura mínima já sobe um pouco, chegando a 18ºC, com máxima também de 28ºC. Domingo terá mínima de 18ºC, com a máxima bem alta para o período: 30ºC.
Belo Horizonte (MG)As madrugadas da capital mineira terão de quinta (9) a sábado (11) mínimas de 13ºC.
No Domingo, a mínima será de 14ºC. As máximas de quinta a sábado serão de 28ºC. No domingo, a máxima é de 30ºC.
Não há previsão de chuva para BH.