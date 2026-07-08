Região Sul tem previsão de frio intenso para os próximos dias

. Algumas capitais, como Curitiba, já tiveram frio intenso nesta última madrugada, com mínima de 3ºC.

Porto Alegre (RS)

Na madrugada desta quarta-feira (8), Porto Alegre teve temperatura mínima de 5ºC.

, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na sexta-feira (10), a mínima é de 10ºC e máxima de 16ºC. O mesmo acontece no sábado (11).

No domingo, a mínima será de 10ºC e máxima de 18ºC.

Curitiba (PR)

A capital do Paraná teve na madrugada desta quarta-feira a mínima de 3ºC, com máxima de 18ºC.

Para sexta-feira, a mínima é de 8ºC e máxima de 20ºC. No sábado (11), a mínima chega a 10ºC e a máxima será de 21ºC.

Domingo (12) terá mínima de 11ºC e máxima de 18ºC.

Florianópolis (SC)

A capital de Santa Catarina teve mínima de 8ºC nesta quarta. A máxima chegou a 17ºC.

Na sexta, a mínima sobe para 10ºC, com máxima de 20ºC.

Sábado, a mínima será de 12ºC, a máxima chega a 19ºC. No domingo, a mínima será de 13ºC, com máxima de 21ºC.

São Paulo (SP)

A capital paulista também terá madrugadas frias. Nesta quinta-feira, a mínima será de 11ºC e a máxima atinge 22ºC.

No sábado a mínima e a máxima serão iguais às de sexta. No domingo, os termômetros marcarão mínima de 15ºC e máxima de 23ºC.

Rio de Janeiro (RJ)

A frente fria também levará ar frio para as madrugadas do Rio de Janeiro

Na sexta, a mínima será a mesma, mas a máxima chegará a 28ºC.

Sábado (11), a temperatura mínima já sobe um pouco, chegando a 18ºC, com máxima também de 28ºC. Domingo terá mínima de 18ºC, com a máxima bem alta para o período: 30ºC.

Belo Horizonte (MG)

No Domingo, a mínima será de 14ºC. As máximas de quinta a sábado serão de 28ºC. No domingo, a máxima é de 30ºC.

Não há previsão de chuva para BH.