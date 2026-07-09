Bombeiros do Rio lançam Plano de Contingência para impactos do El Niño

, definindo protocolos, responsabilidades e procedimentos para atuação antes, durante e após eventos relacionados à seca, estiagem e incêndios florestais.
Atuação integrada
O Plano de Contingência estabelece seis níveis de resposta, classificados de acordo com a gravidade do cenário e a necessidade de mobilização operacional. Os níveis são definidos com base em informações produzidas pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ), registros operacionais de incêndios florestais, avaliações de impacto e da capacidade de resposta municipal.
PreparaçãoEmbora o monitoramento seja permanente, o Plano de Contingência foi estruturado especialmente para o período de inverno, quando tradicionalmente ocorre redução das chuvas e aumento da incidência de incêndios florestais em diferentes regiões do estado
. Além de estabelecer protocolos operacionais, o documento prevê treinamento, exercícios simulados e ações de capacitação voltadas ao aperfeiçoamento contínuo das equipes envolvidas na prevenção, preparação e resposta aos desastres.