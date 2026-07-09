Bombeiros do Rio lançam Plano de Contingência para impactos do El Niño

Para lidar com os impactos do El Niño, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro apresentou o Plano de Contingências Estadual para Seca, Estiagem e Incêndio Florestal para parceiros estaduais e municipais. O conjunto de medidas amplia a capacidade de prevenção, monitoramento e resposta do estado diante dos impactos associados ao fenômeno climático.

, definindo protocolos, responsabilidades e procedimentos para atuação antes, durante e após eventos relacionados à seca, estiagem e incêndios florestais.

Atuação integrada

O Plano de Contingência estabelece seis níveis de resposta, classificados de acordo com a gravidade do cenário e a necessidade de mobilização operacional. Os níveis são definidos com base em informações produzidas pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ), registros operacionais de incêndios florestais, avaliações de impacto e da capacidade de resposta municipal.

Preparação

. Além de estabelecer protocolos operacionais, o documento prevê treinamento, exercícios simulados e ações de capacitação voltadas ao aperfeiçoamento contínuo das equipes envolvidas na prevenção, preparação e resposta aos desastres.