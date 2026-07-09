Ex-prefeito de Belford Roxo permanecerá preso à disposição da Justiça

O ex-prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Márcio Canella, preso terça-feira (7) pela Polícia Federal (PF), na 6ª fase da Operação Unha e Carne, passou por audiência de custódia e vai permanecer preso à disposição da Justiça.

Canella foi preso em casa, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, após os agentes federais encontrarem no carro dele um fuzil, considerado arma de guerra de uso restrito. Na casa do político, foram localizadas ainda outras armas, munições e relógios de luxo.

A ação visava desarticular organização criminosa suspeita de utilizar uma rede de postos de combustíveis na região metropolitana do Rio como plataforma de lavagem de dinheiro, com participação de agentes públicos.

Relatório do Coaf