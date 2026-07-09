Aposta de Divinópolis (MG) leva prêmio de R$ 43 milhões da Mega-Sena

A aposta simples, com seis números, foi feita na Lotérica O Paraíso da Sorte.

39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 45.642,92 cada

3.261 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 899,78 cada

Apostas

O prêmio principal está estimado em R$ 20 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.