Meteorologia prevê chuva de granizo neste fim de semana na Região Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva para a Região Sul no fim de semana, entre esta sexta-feira (10) e sábado (11), devido ao avanço de áreas de instabilidade procedentes do Paraguai e do norte da Argentina. O sistema também alcança o sul e oeste de Mato Grosso do Sul no sábado, o que favorece o retorno das precipitações nessas áreas.

De acordo com o Inmet, a chuva permanece concentrada sobre áreas da Região Norte, enquanto instabilidades oriundas do Paraguai e do norte da Argentina favorecem o retorno da chuva ao Sul do país. Nesta sexta-feira, as geadas ficam restritas às regiões serranas do Sudeste.

Região Norte

As temperaturas mínimas ficam em torno de 22°C na região. As máximas superam 30°C, com os maiores valores no sul do Pará e no Tocantins, onde os termômetros atingem 36°C. Nessas áreas, a umidade relativa do ar permanece baixa durante as tardes, com valores inferiores a 30%, e aviso de perigo potencial para baixa umidade.

Região Nordeste

. De acordo com o Inmet, hoje, as precipitações ocorrem de forma fraca e isolada em grande parte do litoral, especialmente entre a madrugada e o início da manhã. Para amanhã, há previsão de pancadas fracas e isoladas entre o litoral do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco.

Com essas condições, a baixa umidade relativa do ar continua como principal destaque e abrange o sul do Ceará, oeste da Paraíba e de Pernambuco, centro-sul do Tocantins e do Maranhão e centro-oeste da Bahia, onde os valores variam entre 20% e 30% durante as tardes, com aviso de risco potencial para baixa umidade. As menores temperaturas mínimas ocorrem nas áreas mais elevadas da Bahia, com valores próximos de 14°C. As temperaturas máximas seguem elevadas no interior da região, com forte calor, com os termômetros assinalando 38°C no Piauí.

Centro-Oeste

. O predomínio da massa de ar seco mantém o céu com pouca nebulosidade. Amanhã, áreas de instabilidade procedentes do Paraguai, trazem chuva no oeste e no sul de Mato Grosso do Sul, enquanto as demais áreas da região permanecem com tempo firme. O boletim do Inmet prevê que a baixa umidade predomina em grande parte da região, com valores entre 20% e 30% durante as tardes. A exceção fica para o centro-sul de Mato Grosso do Sul, onde se espera aumento da umidade no sábado. As menores temperaturas mínimas ocorrem no sul de Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás e no Distrito Federal, com valores em torno de 12°C. As temperaturas máximas permanecem elevadas, em torno de 35°C no norte de Mato Grosso e de Goiás.

Região Sudeste

No entanto, a região apresenta diversos destaques. A área de baixa umidade, por exemplo, deve diminuir de sexta para sábado, quando fica restrita ao centro-norte e leste do estado e em grande parte de Minas Gerais, onde os valores ficam entre 20% e 30%.

Para os próximos dois dias, há previsão de geada nas áreas de serra localizadas na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, devido a baixas temperaturas aliadas à baixa umidade. As menores temperaturas mínimas são previstas para o sul de Minas Gerais e o sul de São Paulo, com valores que podem chegar a 4°C.

enquanto as máximas podem superar 30°C no norte de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro e no oeste de São Paulo. No Rio, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado no fim de semana, sem chuva e temperatura em elevação. A mínima ficará em torno doa 14ºC de madrugada e, durante o dia, a máxima chega aos 31ºC.

Região Sul

, com maior intensidade na divisa entre os dois estados e na área de fronteira com a Argentina, onde pode haver queda de granizo. Essas condições começam a atuar devido a instabilidades vindas do Paraguai e do norte da Argentina que chegam pelo Sul do Brasil e favorecem instabilidades na região.

. Dessa maneira, há aviso de risco potencial para tempestades nos dois dias, que abrange desde o norte riograndense até a faixa central do Paraná. Quanto às temperaturas, as mínimas se elevam em toda a região, em torno de 10°C, enquanto as máximas permanecem elevadas no centro-norte do Paraná nesta sexta-feira, com valores em torno de 28°C. O destaque fica com a queda das temperaturas máximas no sábado, em torno de 20°C, em toda a região.