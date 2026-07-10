Afiadas desta sexta-feira discute assédio e relações tóxicas

Com o título Boy Lixo Blues, o capítulo mostra situação vivida pela personagem Adrielly que discute limites, constrangimentos, dificuldades de denúncia e impactos emocionais provocados por diferentes formas de violência. A edição recebe Maíra Recchia, advogada especialista em gênero e presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB/SP.

Ao compartilhar o fato com as colegas, ela tenta explicar o incômodo de ser observada, comentada e sexualizada por homens em espaços públicos.

Serviço

Afiadas - Episódio 3: Boy Lixo Blues

Tema: Assédio e relações tóxicas

Convidada: Maíra Recchia, advogada especialista em gênero e presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB/SP

Exibição: sexta-feira (10), às 23h, na TV Brasil

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