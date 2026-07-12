Catadoras de mangaba resistem à especulação imobiliária em Aracaju

Segundo lideranças comunitárias e apoiadores da associação, a reserva extrativista foi demarcada pela prefeitura como parte das condicionantes ambientais exigidas para o financiamento, pelo Banco Mundial, do conjunto habitacional implantado no Bairro 17 de Março, exatamente ao lado da reserva. Embora tenha representado um avanço no reconhecimento do território, a comunidade afirma que a unidade foi instituída após a devastação de centenas de árvores de mangaba e não contemplou toda a área tradicional utilizada pelas famílias extrativistas.

"O que a comunidade propunha era que existisse uma união da luta dos extrativistas com os sem-teto para defender a reserva e lutar por moradia", relata Pel. "Mas o Poder Público acabou estimulando a luta de pobres conta pobres", denuncia.

Apesar da tentativa de conciliação das lutas populares,

. Por sua luta e as ameaças que sofria, ele chegou a fazer parte do Programa de Proteção a Defensores dos Direitos Humanos (PPDDH), do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDH), em que era acompanhado pela polícia em algumas atividades.

Inquérito da Polícia Civil de Sergipe, revisado pela Polícia Federal (PF), concluiria, no entanto, que a morte não teria sido um homicídio, mas decorrência de asfixia por estrangulamento autoprovocado, de maneira acidental. Uilson tornou-se um símbolo da luta das catadoras, que deram seu nome à reserva extrativista.

"Continuam nos ameaçando", revela.