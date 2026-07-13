Mulheres da Amazônia se unem para enfrentar as mudanças climáticas

A organização de mulheres da Amazônia em associações e cooperativas tem impulsionado

. Juntas, elas constroem soluções e trocam experiências que barram a perda de biodiversidade, geram renda e aumentam a segurança alimentar.

A agricultora Daniela Araújo conta que aprendeu desde cedo, na tradição, que o açaí saboroso exige tempo para ser colhido. É preciso esperar que o fruto saía da cor verde, passe pelo tom roxo escuro, fique preto, até ficar com uma sutil camada esbranquiçada, ou tuíra.

, no município de Abaetetuba, no nordeste paraense.