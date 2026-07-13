Operação em Costa Barros, no RJ, tem ônibus feitos de barricada

A Secretaria Municipal de Educação informou que, no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, 19 unidades escolares foram impactadas.
Durante o ingresso das equipes na comunidade, criminosos utilizaram ônibus para bloquear vias de acesso e atearam fogo em objetos usados como barricadas. De imediato, equipes policiais foram deslocadas para os locais com o objetivo de desobstruir as vias e restabelecer a circulação de veículos na região, disse a Polícia Militar.
Os policiais também atuaram na busca por veículos roubados ou clonados que possam estar sendo utilizados na prática de delitos.