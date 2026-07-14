Entenda o que é blackwashing e como o antirracismo de aparência atua

O título da produção lança uma reflexão as corporações são, de fato, engajadas na pauta racial?

O levantamento de 133 páginas, lançado no fim de junho, está disponível na página da ONG e traz lista práticas de comunicação e marketing utilizadas por empresas que se vestem de aparência antirracista.

O que é blackwashing

Em tradução livre, blackwashing seria algo como lavagem racial, no sentido de maquiar, levando a ideia de maquiagem de diversidade racial. É um termo análogo aos greenwashing e pinkwashing.

Os autores do estudo definem o conceito blackwashing como tática corporativa que instrumentaliza a causa antirracista para disfarçar a busca implacável por lucro.

Essa prática recebe a crítica de se tratar de uma demonstração de engajamento de pautas de justiça racial, mas que não enfrentam a questão das iniquidades raciais de maneira estrutural.

Os pesquisadores mapearam oito variedades de blackwashing:

Divulgação seletiva - comunicação corporativa enfatiza apenas as áreas nas quais estão buscando uma melhora na performance sobre as questões raciais e não divulga áreas nas quais eles não melhoraram ou até pioraram. Essa estratégia pode ser vista como um antirracismo de aparência. Políticas e reivindicações vazias - implementação de políticas vendidas como uma transformação radical nas relações raciais, quando na verdade há pouco poder para a implementação ou as políticas têm baixo potencial de mudança no status quo. Certificações duvidosas - utilização de certificações conferidas por terceiros para promover um produto e/ou uma empresa como benéfico para pessoas negras. Apoio e parceria com ONGs cooptadas - associação com organizações que atuam na pauta racial para conferir credibilidade aos esforços corporativos na busca pela equidade racial. Programas voluntários sem eficiência - criação e comprometimento com programas e códigos voluntários para promover a equidade racial nos locais de trabalho, com mecanismos de aplicação fracos. Narrativas e discursos enganosos - campanhas de marketing com a finalidade de posicionar a corporação como referência antirracista, independentemente do seu histórico nesta área. Marcas enganosas - uso de logos, influenciadores e vozes estratégicas para implicar que a marca é antirracista. Acessar e influenciar a formulação de políticas - acesso e influência em espaços de tomada de decisão sobre políticas de equidade racial, saúde e direitos da população negra.

Sem representatividade no topo

Ao apontar que algumas empresas têm representatividade racial como fachada, o estudo traz dados de um levantamento do Instituto Ethos com as 1,1 mil maiores empresas do país.

A publicação destaca baixa representatividade de pessoas negras, sobretudo mulheres, em posições de liderança.

O relatório afirma ainda que muitas organizações divulgam iniciativas de diversidade, mas não apresentam informações transparentes sobre a composição racial de seus quadros de liderança.

Os autores do estudo apontam que o blackwashing não é um desvio de percurso, mas uma peça de engrenagem que mantém a desigualdade racial funcional à acumulação.

Para os pesquisadores, enfrentar a prática exige mais que denúncias pontuais ou apelos éticos.