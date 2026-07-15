Mega-Sena acumula para R$ 30 milhões; confira os números sorteados

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.031 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (14).

24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.791,87 cada

1.859 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.357,52 cada

Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.