Sindicato pede ao TSE ingresso em ação da EBC contra remoção do acervo

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) entrou com um pedido junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ingressar como amicus curiae no processo aberto pela

(

) para garantir que o público tenha acesso ao acervo jornalístico da

no período eleitoral.

Não porque os textos já publicados sejam propaganda de gestão, mas porque checar um a um, mais de 180 mil matérias, em busca de menções a autoridades em disputa ou termos que pudessem ser considerados publicidade, é humanamente inviável, além do que, a empresa não dispõe de ferramenta confiável para fazer essa verificação sutil em escala, explicou a presidente da empresa, Antonia Pellegrino, em artigo publicado na própria Agência Brasil.

A expressão em latim, que significa amigo da corte.

É vedado, no entanto, fazer pedidos ao juiz da ação ou apresentar recursos quanto ao mérito.

Prejuízo à sociedade

O SJPDF também destacou a diferença entre a

, integrante do braço público da

, e outros veículos da empresa, integrantes do braço governamental.

Um dos principais argumentos apresentados [ao TSE] é que o conteúdo jornalístico produzido pela

possui natureza jurídica distinta da publicidade institucional e, por isso, não pode ser submetido automaticamente às restrições previstas para propaganda governamental durante o período de defeso eleitoral, explicou o sindicato, em nota.

Além disso, o sindicato afirma que a remoção dos conteúdos da

contribui na transmissão de uma mensagem errada sobre o papel do veículo na comunicação.

Além disso, o sindicato argumentou sobre os impactos negativos do arquivamento do acervo da

para a sociedade.

Segundo explica o SJPDF, foram tiradas do ar milhares de reportagens sobre temas que raramente recebem cobertura aprofundada na mídia comercial, como direitos humanos, povos indígenas, quilombolas, meio ambiente, ciência, cultura regional, agricultura familiar e Sistema Único de Saúde (SUS), entre outros.

Comunicação Pública

e

são veículos da

e produzem conteúdos jornalísticos, culturais, educativos, históricos e documentais que pertencem à sociedade brasileira.

A Constituição Federal estabelece a complementaridade entre os sistemas privado, público e estatal de radiodifusão.

Enquanto isso, a comunicação governamental praticada por outros veículos da empresa visa divulgar atos do governo de plantão, o jornalismo público tem o dever de oferecer informação de interesse social sem depender das prioridades comerciais que orientam grande parte do mercado de comunicação.