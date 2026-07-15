Sindicato pede ao TSE ingresso em ação da EBC contra remoção do acervo

(EBC
) para garantir que o público tenha acesso ao acervo jornalístico daAgência Brasil
no período eleitoral.Recentemente, a EBC, uma empresa pública vinculada à Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), optou pelo arquivamento do acervo da Agência Brasil dos últimos 3 anos e meio durante o período do defeso eleitoral, com o objetivo de não correr riscos de infringir regras de publicidade indevida até as eleições de outubro.
Não porque os textos já publicados sejam propaganda de gestão, mas porque checar um a um, mais de 180 mil matérias, em busca de menções a autoridades em disputa ou termos que pudessem ser considerados publicidade, é humanamente inviável, além do que, a empresa não dispõe de ferramenta confiável para fazer essa verificação sutil em escala, explicou a presidente da empresa, Antonia Pellegrino, em artigo publicado na própria Agência Brasil.Desta forma, a EBC pede para o TSE a autorização, com a devida segurança jurídica, para manter acessível o acervo jornalístico da agência pública de notícias da empresa. É nesse contexto que o SJPDF pediu ingresso na ação como amicus curiae.
A expressão em latim, que significa amigo da corte.Como amicus curiae, o sindicato poderá apresentar informações e dados importantes para esclarecer pontos do processo.
É vedado, no entanto, fazer pedidos ao juiz da ação ou apresentar recursos quanto ao mérito.
Prejuízo à sociedadeEntre as informações prestadas ao tribunal, o sindicato explicou que o arquivamento do acervo impacta diretamente a população por interferir no direito de acesso à informação, além de ferir a autonomia constitucional da comunicação pública e a liberdade de imprensa.
O SJPDF também destacou a diferença entre aAgência Brasil
, integrante do braço público daEBC
, e outros veículos da empresa, integrantes do braço governamental.
Um dos principais argumentos apresentados [ao TSE] é que o conteúdo jornalístico produzido pelaEBC
possui natureza jurídica distinta da publicidade institucional e, por isso, não pode ser submetido automaticamente às restrições previstas para propaganda governamental durante o período de defeso eleitoral, explicou o sindicato, em nota.
Além disso, o sindicato afirma que a remoção dos conteúdos daAgência Brasil
contribui na transmissão de uma mensagem errada sobre o papel do veículo na comunicação.A remoção pode passar, segundo a instituição, a mensagem incorreta de que o conteúdo jornalístico veiculado pela EBC apresenta promoção institucional ou publicidade governamental.
Além disso, o sindicato argumentou sobre os impactos negativos do arquivamento do acervo daAgência Brasil
para a sociedade.
Segundo explica o SJPDF, foram tiradas do ar milhares de reportagens sobre temas que raramente recebem cobertura aprofundada na mídia comercial, como direitos humanos, povos indígenas, quilombolas, meio ambiente, ciência, cultura regional, agricultura familiar e Sistema Único de Saúde (SUS), entre outros.
Comunicação PúblicaTV Brasil, Agência Brasil, Rádio Nacional, Rádio MEC
eRadioagência Nacional
são veículos daEBC
e produzem conteúdos jornalísticos, culturais, educativos, históricos e documentais que pertencem à sociedade brasileira.
A Constituição Federal estabelece a complementaridade entre os sistemas privado, público e estatal de radiodifusão.
Enquanto isso, a comunicação governamental praticada por outros veículos da empresa visa divulgar atos do governo de plantão, o jornalismo público tem o dever de oferecer informação de interesse social sem depender das prioridades comerciais que orientam grande parte do mercado de comunicação.