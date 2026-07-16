Mega-Sena acumula para R$ 35 milhões; confira os números sorteados

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.032 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (16).

54 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 29.764,89 cada

3.918 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 676,21 cada

Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.