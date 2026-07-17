Inscrições para edição do segundo semestre do Fies 2026 terminam hoje

Termina nesta quinta-feira (17) o prazo para inscrição no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2026. Os estudantes interessados em participar devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O programa beneficia prioritariamente estudantes que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil.

Vagas

Além das vagas do segundo semestre, o MEC ainda ofertará todas as vagas eventualmente não ocupadas até o limite do total definido para este ano.

Quem pode se inscrever

ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010

ter obtido média igual ou maior que 450 pontos considerando as cinco provas

não ter tirado nota zero na prova de redação

ter renda bruta familiar mensal per capita de até três salários mínimos (R$ 4.863, em 2026)

Fies Social

Os pré-selecionados para as vagas do Fies Social poderão solicitar a contratação do financiamento integral, cobrindo todos os encargos educacionais.

Mesmo assim, deverão comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da respectiva faculdade privada para validar as demais informações prestadas no momento da inscrição.

Cronograma