Tempestades e granizo atingem Rio Grande do Sul

A diferença de pressão entre os dois sistemas intensifica o fenômeno do Jato de Baixos Níveis (JBN), favorecendo ventos fortes em Mato Grosso do Sul e nos estados da Região Sul.

Na Região Norte, áreas de instabilidade formadas pelo calor e pela umidade da Amazônia provocam chuvas e trovoadas em Rondônia, Amazonas, bem como no noroeste de Mato Grosso.

Segundo o Inmet, no interior do Nordeste, no Sudeste, Centro-Oeste e no norte da Região Sul, a umidade relativa do ar permanece baixa durante as tardes, com possibilidade de névoa seca no sábado (18). Nas áreas de serra de Minas Gerais e Rio de Janeiro, há condições para formação de geada na sexta-feira.

Rio Grande do Sul

Destaca-se a possibilidade de queda de granizo na faixa de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, bem como nas regiões oeste, central e sul do estado.

Essa configuração atmosférica intensifica o Jato de Baixos Níveis, favorecendo o aumento da velocidade dos ventos em superfície, e o aumento do transporte de calor e umidade em direção ao Rio Grande do Sul.

São esperadas chuvas intensas e volumosas em um curto espaço de tempo, com acumulados que podem superar os 250 milímetros (mm) em áreas do Oeste e do Centro. Existe também o risco de tornados. As rajadas de vento podem variar entre 70 e 90 km/h, independente de instabilidades, entre a madrugada de sexta e o sábado, diz o centro.

O frio diminui na região Sul, com mínimas em torno de 10°C em regiões de serra. Há tendência de aquecimento durante as tardes, com máximas de 30°C no Rio Grande do Sul e noroeste do Paraná