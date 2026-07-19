Prêmio de R$ 35 milhões será sorteado pela Mega-Sena neste domingo

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 35 milhões.

Ampliação do prazo

Com a mudança, as apostas agora podem ser ser feitas até as 22h do sábado, nas casas lotéricas e pela internet no Portal Loterias Caixa.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.