Ministério Público faz operação em SP contra PCC e tribunais do crimes

Após investigações, as autoridades constataram que os suspeitos fizeram transferências bancárias e usaram empresas e contas de terceiros para movimentar recursos a integrantes da facção criminosa.

O Ministério Público investiga também a participação dos suspeitos em reuniões conhecidas como tribunais do crime, feitas pelo PCC.

Já foram determinadas pela Justiça paulista o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras, a apreensão de imóveis e veículos e ainda o sequestro de bens dos investigados.