Mega-Sena não tem ganhador; prêmio sobe para R$ 62 milhões

realizado nesta terça-feira (21).

.

22 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 79.843,32 cada

2.287 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.266,03 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.