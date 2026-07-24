Linhas de trem que retornaram para CPTM funcionam normalmente em SP

É a primeira vez que esse tipo de intervenção ocorre em São Paulo.

, em decorrência da paralisação dos trens logo no início da manhã após problemas de energia. Uma das composições foi atingida por um incêndio nas proximidades da estação Bresser-Mooca. Os problemas causaram superlotação nas estações, principalmente da zona leste.

Com todas as falhas verificadas, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e o Governo do Estado determinaram que a CPTM retomasse a operação das linhas por até 90 dias.





*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior