Mulheres negras exaltam Tereza de Benguela e cobram titulação de terra

Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, marco de reconhecimento da luta pelos direitos das mulheres negras. Desde 2014, o 25 de julho é também o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, em homenagem à líder quilombola.
Tereza de Benguela viveu no século 18 e se tornou líder do Quilombo do Quariterê, em Mato Grosso, depois que seu marido, José Piolho, foi assassinado por soldados do estado. Conhecida como rainha Tereza, ela liderou por 20 anos a comunidade de mais de 100 pessoas entre indígenas e negros que resistiu à escravidão até 1770.