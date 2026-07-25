Mesários têm papel fundamental na garantia do processo eleitoral

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os mesários continuarão, nas eleições de 2026, a desempenhar funções essenciais nas mesas receptoras de votos (MRVs), estruturas encarregadas de receber os eleitores e viabilizar a votação por meio da urna eletrônica.

Mesária voluntária

Com a experiência de mesária em três eleições, a bancária Carolina Carfero, 45, diz que a motivação inicial para trabalhar como mesária foi a curiosidade.

Eu queria saber como era. E queria participar do processo eleitoral por dentro, disse. Desde então, ela passou a prestar o serviço à Justiça Eleitoral de forma voluntária e acabou pegando gosto pela coisa. Nas duas primeiras, eu fui apenas mesária mesmo. Na eleição passada, fui presidente de mesa, o que significa ter mais responsabilidades na seção de votação.

Gosto de participar do processo eleitoral. É bastante cansativo, mas também é muito bom.

Mesmo assim, eu gosto, já que este é um dia que precisa ser reservado para votação. Não vejo problema em reservá-lo também para participar do processo.

Folga

A mesária destaca que o serviço prestado nos dias de eleições dá direito a folgas. Cada dia trabalhado na eleição me dá direito a dois dias de folga. O Banco do Brasil, onde trabalho, é muito correto com relação a garantir meu direito.

Em geral, segundo Carolina, a equipe das seções sempre é formada pelas mesmas pessoas. Por sorte, nunca tivemos problemas durante a prestação do serviço. Nem com as urnas eletrônicas, que sempre funcionaram direitinho, nem com as pessoas da seção, que são muito tranquilas.

Como funciona

Segundo o tribunal, cada mesa receptora conta com presidente, mesários e secretários responsáveis pela condução dos trabalhos da seção eleitoral.

Os primeiro e segundo mesários auxiliam o presidente e o substituem em eventuais ausências. Já o secretário registra as ocorrências do dia na ata da seção eleitoral.

conferir os documentos dos eleitores

verificar se estão aptos a votar naquela seção;

localizar seus nomes nos registros de votação

colher assinaturas, organizar o fluxo de pessoas no local e orientar os eleitores durante todo o processo

Segundo a assessora-chefe de Gestão Eleitoral do TSE, Sandra Damiani, mais do que acompanhar as atividades, os mesários agem para viabilizá-las.

O olhar das cidadãs e dos cidadãos sobre a engrenagem da votação garante a transparência e a universalidade do ato de votar, disse Damiani.

O TSE destaca que todos os mesários convocados recebem treinamento específico antes das eleições. A capacitação pode ocorrer presencialmente ou por meio do ambiente virtual de aprendizagem da Justiça Eleitoral.

Como ser mesário voluntário nas Eleições 2026

Eleitoras e eleitores maiores de 18 anos que estejam em situação regular com a Justiça Eleitoral.

Candidatos e seus parentes, inclusive por afinidade, até o segundo grau, bem como cônjuges e companheiros;

Integrantes de diretórios partidários ou federações que exerçam função executiva;

Autoridades públicas;

Agentes policiais;

Ocupantes de cargos de confiança do Poder Executivo;

Pessoas que pertencem ao serviço eleitoral;

Eleitores menores de 18 anos.

Como se inscrever

O cadastro de mesário voluntário pode ser feito de três maneiras:

Pelo aplicativo e-Título, na opção Mesário voluntário;

Pelo portal do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado ou do Distrito Federal;

Diretamente no cartório eleitoral onde o eleitor está inscrito.

Benefícios