Maior evento científico da América Latina começa neste domingo

. Cerca de 50 mil pessoas são esperadas para participar de mais de 250 atividades no campus da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.O tema escolhido para o evento deste ano é Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão.
De acordo com a diretora da SBPC, Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos, aescolha do tema está alinhada à visão da ciência como ferramenta de transformação da sociedade
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"Este é um ano extremamente importante, com as eleições, em que a gente está pensando no futuro. E sem ciência, não existe um futuro que vá trazer desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, porque a ciência está envolvida com todas as áreas, desde segurança alimentar a sustentabilidade, saúde. E todas essas áreas estão contempladas aqui", disse.
A programação científica trará cerca de 500 palestrantes, de 23 estados, incluindo grandes nomes da ciência. As conferências, mesas-redondas e sessões especiais transitarão por cerca de 20 trilhas temáticas, que ligam diversas áreas do conhecimento ao tema principal.