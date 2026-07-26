Entenda a mola gestacional, que pode evoluir para câncer de placenta

No primeiro ultrassom, Daiana descobriu que a gravidez se tratava de uma "mola", nome popular da doença trofoblástica gestacional
"Em menos de três dias, eu vivi o dia mais feliz e o dia mais triste da minha vida. E, menos de um mês depois, eu estava com um câncer gerado de uma gestação. Foi muito difícil. A gente nunca imagina que vai passar por isso", ela lembra.
. Trata-se de um tumor benigno, que em até 20% dos casos pode evoluir para um câncer de placenta maligno, como ocorreu com a terapeuta.