Parada Brasília Orgulho traz campanha do voto contra o preconceito

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Bandeiras, fantasias, maquiagens e leques, muitos leques, deixavam clara a mensagem nós existimos, estamos aqui e amamos quem somos.
A estilista e performer maranhense Havenna Wandelookx está há 16 anos em Brasília. É o mesmo tempo que frequenta a parada do orgulho LGBT+ na capital. Ela exalta a mistura entre diversão e conscientização presentes no evento.
A gente tem que ter muita consciência, além da diversão, claro. A gente vem para se divertir, mostrar brilho, se jogar. Mas ter sempre uma consciência de que a gente tem uma vida além disso, e que podemos passar para as pessoas que isso pode ser muito bom, apesar do ódio de cada um.