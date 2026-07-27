MDB decide não entrar na corrida presidencial

A decisão foi formalizada em convenção nacional nesta segunda-feira (27).

A ideia, segundo o partido, é focar na eleição de governadores e deputados estaduais, além de fortalecer a bancada no Congresso Nacional, com senadores e deputados federais.

A liberação nacional acaba unindo e pacificando, deixando o partido mais forte para que nos estados tenha um resultado bastante positivo, disse o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, em declaração divulgada no site do partido.

A convenção do MDB foi realizada de maneira virtual. Não houve encontro dos principais nomes do partido em um auditório. O mesmo modelo já havia sido adotado em 2022.

A

vai acompanhar os resultados das convenções nacionais partidárias. As próximas convenções com datas marcadas são:

Partido Comunista do Brasil (PCdoB) 30 de julho

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) 31 de julho

Partido Verde (PV) 31 de julho

Partido da Causa Operária (PCO) 1º de agosto

Partido dos Trabalhadores (PT) 2 de agosto

Partido Socialista Brasileiro (PSB) 2 de agosto

Clique aqui e veja as convenções nacionais que já ocorreram.