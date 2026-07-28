Novas chuvas no RS destelham casas e deixam famílias desabrigadas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que uma frente fria prevista para se deslocar pelo Oceano Atlântico, próximo à Região Sul, nesta terça-feira (28), favorece a redução da pressão atmosférica e contribui para a formação nuvens, chuvas e temporais, desde o Paraguai até o Rio Grande do Sul.

Há no estado aviso vermelho de grande perigo para acumulados de chuva que podem superar 100 milímetros em 24 horas, além de aviso laranja de perigo para tempestades, incluindo queda de granizo. Está previsto ainda aumento dos ventos sobre o Sul do Brasil.